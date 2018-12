Ældre bor i seniorfællesskab: - Vi har ikke savnet vores huse et eneste øjeblik

Man behøver ikke spørge dem om, hvad de synes om forandringen fra at bo i hus til at flytte i lejet lejlighed. Det lyser ud af dem denne formiddag i omgivelser, som tidligere var fyldt med skoleelever.

De har ikke fortrudt et øjeblik. Det har heller ikke bestyrelsesmedlem Jane Lisvad eller ægteparret Lotte Oxbøll og Bent Grarup, som lægger køkken-alrum og et velforsynet morgenbord til en snak om at bo i et seniorfællesskab.

Fredericia: Da Svend Aage og Kirsten Lauridsen havde solgt huset i Snoghøj, blev en lejlighed i Jyllandsgade mellemstation, mens de besluttede sig for boligen, som skulle danne ramme om deres seniortilværelse. De overvejede det nye byggeri på havnen, men da Købmagergade Skole forvandlede sig til Seniorbo, var valget let. Her skulle de bo. I en lys lejlighed med højt til loftet, udsigt over Gasværksgrunden og ikke mindst mulighed for masser af socialt samvær.

Købmagergade 65 ABDE består af 53 nye lejligheder, som hører under Boligkontoret.23 unikke lejligheder findes i to bevaringsværdige tidligere skolebygninger.30 lejligheder er indrettet i to nyopførte bygninger.Alle lejligheder er med moderne faciliteter og niveaufri adgang til elevatoren.Huslejen går fra 5951 kroner for en torums lejlighed på 76 kvm. til 8899 kroner for en trerums lejlighed på 114 kvm.Ventetiden fra nul til to år.Man skal være fyldt 55 år for at komme i betragtning.Kilde: Boligkontoret Fredericia

Der er et godt udsyn ned til gymnastiksalen, som beboerne har adgang til at bruge. Foto: Marianne Husted

Faktisk er der stillet forslag om at få placeret et par sladderbænke i nærheden af affaldscontainerne, for det kan være hårdt for benene, når man pludselig er fordybet i en længere samtale med naboer.

De mødes også til gymnastik den gamle gymnastiksal, og det er selvfølgelig beboere, som er instruktører. For eksempel Lotte Oxbøll, som i mange år var instruktør i TSIF. Hun har fået sin søn og svigerdatter til at undervise i yoga.

Lotte Oxbøll og Bent Grarup har nydt 40 år med hus og have i Taulov. Jane Lisbad og hendes mand boede i eget hus i 43 år i Erritsø. Mange beboere skulle tømme et hus, inden de rykkede ind som lejere hos Boligkontoret. Børn og andre er blevet forsynet med værktøj, haveredskaber og meget andet, men der har stadig været så meget til overs, at det har været muligt at indrette en række hobbyværksteder i de mange kælderrum, som den gamle skole var forsynet med.

Benene har godt af at blive rørt, og der bliver gået til den, når der er gymnastik for beboere i Seniorbo. Foto: Marianne Husted

- Og jeg har fået det hele, siger hun, der også var lidt skeptisk over at skulle dele mursten med andre.

Der er mulig for både at få et slag billard og bordtennis i nogle af de mange kælderrum, som Svend Aage Lauridsen her demonstrerer. Foto: Marianne Husted

Men det blev det, og da ægteparret havde gået rundt om den nedlagte skole, var de enige om, at her skulle de bo. Deres hus blev solgt i januar 2017 med overtagelse i august 2017, og 16. august 2017 flyttede de som nogle af de første ind.

- Vi var næsten ved at miste troen på, at det nogensinde ville blive til noget.

En bog om Mærsk har interesse for den tidligere ØK-mand, Svend Aage Lauridsen, som kan fortælle, at der bor en tidligere bibliotekar, som har fået sat skik på det fælles bibliotek. Foto: Marianne Husted

- Det fleste af os har jo haft eget hus og været vant til at passe på det, siger Svend Aage Lauridsen, som glæder sig over, at beboerne helt naturligt holder området pænt og ryddeligt.

De er glade for, at beboerne har stor indflydelse på, hvordan miljøet skal være. Nye beboere bliver orienteret om stedets værdier, som de skal være enige i, hvis de vil bo der. Blandt andet er det skrevet ned, at man taler til hinanden og ikke om hinanden.

I atelieret folder beboere med talent for at male sig ud. Foto: Marianne Husted

Bruger hele byen - også butikkerne

Selv om aktiviteterne er mange, holder de i alt 78 beboere i de 53 lejligheder sig ikke alene til bebyggelsen. De bruger hele byen.

Kirsten Lauridsen og Lotte Oxbøll kommer på I.P. Schmidt, hvor de synger. De tager til foredrag i Trinitatis Sognegård. Flere beboere har også gjort det til en tradition at stå tidligt op og finde et flag frem, så de kan tage godt imod byens krydstogtgæster.

Teater og biograf bliver flittigt brugt. Nu er afstanden ikke længere, end man kan gå.

- Så går det an at snuppe et ekstra glas rødvin, for vi skal jo ikke ud at køre, siger Bent Grarup, som sammen med sin kone Lotte Oxbøll nyder, at naboer og gode venner fra deres unge år også er flyttet ind i Seniorbo.

Handelslivet nyder også godt af, at der er rykket seniorer i alderen 55 til knap 90 år ind i midtbyen. Lotte Oxbøll og hendes mand handlede ofte i Kolding Storcenter, da de boede i Taulov. Nu lægger de al deres handel i Fredericias butikker.

Ingen tvivl om, at de fem nyder fællesskabet. Det er ikke mindst blevet næret af den varme sommer, der fik beboerne til at bruge meget tid i den gamle skolegård, som er blevet til et indbydende gårdmiljø. Havemøbler behøvede de ikke at købe. Dem har de også med i flyttegodset fra deres tidligere huse og haver.