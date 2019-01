Ægtepar kaster sig over fælles projekt: Rykker ind i golfklub med Café Albatros

Ægtepar fra Strib kommer til at stå i spidsen for Fredericia Golf Clubs cafeteria, som også får nyt navn.

Fredericia: 15. marts tiltræder et nyt forpagterpar i Fredericia Golf Club.

Ægteparret Heidi og Torben Mikkelsen fra Strib skal fremover drive køkkenet i klubhuset på Stenhøjvænget.

- Det er en spændende mulighed for at prøve at få mit eget. Her var en god mulighed for at komme i gang et sted, hvor der er et godt klubmiljø, siger 50-årige Heidi Mikkelsen.

Hun er kok med snart 35 års erfaring, mens hendes 52-årige mand er uddannet klejnsmed og de seneste mange år har kørt lastbil, blandt andet for Catering Engros i Middelfart. Nu kaster ægteparret sig ud i et fælles projekt i Fredericia Golf Club - med Heidi som primus motor i køkkenet. Hun har erfaring fra Fuglsangcentret, hvor hun de seneste par år har været køkkenchef. Menukort og åbningstider under de nye forpagtere er endnu ikke på plads, men bliver snart meldt ud.

Fredericia Golf Clubs formand Erik Ipsen er godt tilfreds med den nye aftale.

- Vi har fået en del henvendelser, og vi nåede frem til dem som et godt valg. Vi ser dem som to personer, der vil leve sig ind hverdagen og som vil tage del i klublivet, siger Erik Ipsen, som tilføjer, at det nye forpagterpar får også mulighed for at tage private selskaber ind.