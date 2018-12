Ægtepar fik kloakvand i kælderen - men det har faktisk været en god oplevelse

Henny og Palle har været igennem en forsikrings- og håndværkerssag af de helt store efter et skybrud og en oversvømmet kælder. Men stik imod alle forventninger har det faktisk være en god oplevelse.

Fredericia: En aften i april boblede det i køkkenvasken hjemme hos Henny og Palle Frandsen i Sanddal. Udenfor buldrede regnen ned i et vaskeægte skybrud. Det var ikke enestående, at køkkenafløbet boblede, men Palle syntes nu alligevel lige, at han ville gå ned i kælderen og sikre sig, at alt var ok. Det var alt ikke. - Ring til forsikringsselskabet, råbte han op til Henny, der hurtigt kom ned og så en fontæne af vand stå op gennem gulvet. Vandet bølgede op ad ruderne ud til haven. Det kom ind flere steder og i store mængder. En kloak uden for deres hus var kollapset. Vandet derfra søgte hen i et gammelt rør under huset og derfra videre ind i et ikke-benyttet svømmebassin under kælderens gulv. Nu var bassinet fyldt med kloakvand - ikke den mest uhumske slags, men alligevel.

Alle har været så gode: Kommunen, håndværkerne, skadesservice, forsikringsselskabet og naboerne. Alle. Henny Frandsen

Under: Det gamle svømmebassin havde i årevis udelykkende være brugt til opbevaring af havemøbler i en slags kælder under kælderen. Nu blev det fyldt med sand og dræn for at undgå nye oversvømmelser. Privatfoto

Ros til kommunen Oversvømmelsen skød et halvt år i gang, hvor Henny og Palle stort set ikke kunne bruge deres kælder. - Heldigvis har vi god plads i resten af huset. Og samtidig fik vi jo en lang og varm sommer. Så det var faktisk ikke det store problem, siger Henny. Hun er glad for at passe sin fine have, så da oversvømmelsen også ødelagde dele af den, var det lige før, det gik hende mere på end hus-problemerne. - Kommunen kom hurtigt og nåede hurtigt til den erkendelse, at det var deres rør, der var kollapset. Der var ikke så meget der, siger Henny. Også i de mange efterfølgende måneder med vejarbejde, gravemaskiner, larm og skidt oplevede ægteparret igen og igen, at der var grund til at rose kommunen. - Der var hurtig og klar besked, når vi spurgte. Det skal de have ros for, siger Henny.

Efter: Henny og Palle Frandsens kælder er igen blevet fin. Foto: Peter Friis Autzen

Ros til håndværkerne Også de mange håndværker-hold, der efterfølgende skulle reparere hus og have, får ros fra Henny og Palle. - Jeg har lært, at håndværkere drikker kaffe uden mælk. Og at de i varmen foretrækker vand, sodavand eller saftevand frem for kaffe, siger Henny, som ikke har tal på, hvor mange gange hun sørgede for folkenes væskebalance. Palle og Henny ydede også selv en indsats i forbindelse med reparationerne. - Jeg var murerarbejdsmand og var blandt andet med til at køre de 45 kubikmeter sand ind, som bassinet blev fyldt op med, inden det nye gulv blev lagt. Vi malede også en del selv, fortæller Henny. Altid følte parret sig veloplyst og i gode hænder hos håndværkerne.

Ægteparrets egen aktive deltagelse i arbejdet gjorde, at forsikringsselskabet sagde ok til at lægge varme i det nye gulv - uden ekstraregning. Foto: Peter Friis Autzen

Ros til forsikringsselskabet Forsikringsselskabet kunne have været anledning til megen bekymring. Men også her er ægteparrets oplevelse positiv. - Selskabet havde åbenbart fået at vide, at vi selv bidrog til arbejdet. Så da vi ville benytte lejligheden til at få varme i lidt mere af gulvet end før, sagde selskabet ok - fordi vi jo selv havde hjulpet til undervejs. Det var dejligt, siger Henny. I det hele taget synes de to, at der skal ros og komplimenter af sted til alle de fagfolk, der har været ind over deres projekt. - Lige fra slamsugeren den første dag, håndværkerne, kommunen, vejarbejderne, forsikringsselskabet - dem alle sammen, siger Henny. - Man hører så ofte kritik af kommunen og håndværkere. Men vores oplevelse var den stik modsatte, siger hun. Og nu har parret fået deres kælder tilbage. Kun to ting er ændret: Hullet under kældergulvet er nu fyldt op med stampet sand i stedet for havemøbler. Og et særligt dræn i jorden er lagt for at sikre mod nye oversvømmelser, hvis kloakken igen skulle bryde sammen.