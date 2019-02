ADP-chef er stoppet: Med kort varsel holdt konstitueret direktør indvielse af Port House

- Vi har netop i dag sagt farvel til Nils Skeby, som har valgt at søge andre græsgange, så vi er ved at finde vores fødder, sagde Villads Kirkegaard-Jensen.

Indvielsen foregik kun få timer efter, at ADP, der står bag Port House, havde meddelt, at administrerende direktør Nils Skeby stopper. Derfor var det konstitueret direktør Villads Kirkegaard-Jensen, som holdt indvielsestalen.

Fredericia: Fredag eftermiddag var der indvielse af Port House etape et, hvor en række virksomheder er flyttet ind i løbet af januar.

Beboerne i de første seks lejligheder har overtaget nøglerne i dag. Jeg var lige ovre at tale med dem, og de var imponerede over lejlighederne, udsigten og havnen.

Erhvervsbyggeriet Port House, som A. Enggaard er entreprenør på, og ADP er bygherre for, blev fredag indviet ved en uformel reception. Deltagerne var på rundtur i huset, hvor en række lejere er flyttet ind. Foto: Peter Leth-Larsen

En etage er ikke udlejet

Han kunne fortælle, at 80 procent af lokalerne i etape et er lejet ud, og de fleste af lejerne er flyttet ind. En enkelt etage i den fem etagers store bygning mangler at blive lejet ud. Kanalbyen, Business Fredericia, Espersen, A. Enggaard og Kaiser Domino er flyttet ind. 1. maj rykker Etex Nordic ind.

I stueetagen findes bygningens kantine.

- På væggen har vi fået hængt billeder op, som fortæller havnens historie fra 1930'erne, fortalte Villads Kirkegaard-Jensen.

Fra 1. februar sørger kok Brian Winther Didriksen fra Fazer Food & Co for at servere frokost til bygningens medarbejdere.

- Vi laver buffet til frokost med varm, lunt og kold og blandede salater. Vi skal også stå for mødeforplejning og måske på sigt morgenmad, fortalte Brian Winther Didriksen.