Årets praktikvejleder kåret: Anni fra Erritsø gør sosu-elever trygge

Her sad Anni Valgreen og kolleger fra Øster Elkjær midt i et arbejdsmiljøprojekt.

"Mig?!", udbrød den 58-årige social- og sundhedsassistent forbløffet, da formanden for Fredericia Kommunes uddannelsesudvalg, Pernelle Jensen (V), med følge åbnede døren til et klasseværelse på Fredericia Kommunes uddannelsescenter på Mosegårdsvej.

- En har skrevet, at du altid er smilende, positiv og nærværende og tager dig af dine elever, så de føler, de har et trygt uddannelsesforløb, sagde Pernelle Jensen:

Også middel mod mangel

På social- og sundhedsområdet mangler kommunen hænder, og problemet vokser, fortæller vi i Fredericia Dagblad i dag.

Formanden for uddannelsesudvalget pointerede da også i sin tale, at den nye pris gerne skulle hjælpe til at fremhæve Fredericia Kommune som det foretrukne sted at uddanne sig til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent - og senere som en attraktivt arbejdsplads.

Her i februar kåres også årets praktikplads i Fredericia på sosu-området.