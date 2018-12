Årets gang i erhvervslivet: 2018 var endnu et fantastisk år, siger erhvervsdirektøren

I 2018 gik Google i gang med byggeriet af et stort datacenter i Prinsessens Kvarter. Først i det nye år begynder man at lave fundamenter til de enorme bygninger, der skal rumme en skov af superservere. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer glæder sig over, at meget byggeri er gået i gang i 2018. Han forventer, udviklingen fortsætter i 2019.

Fredericia: Fra sit kontor hos Business Fredericia på Sdr. Voldgade har erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer udsigt ud over byggeriet i Kanalbyen - både erhvervsbyggeriet Port House og punkthusene Langebro med ejerlejligheder. Byggerierne rejser sig som en del af væksten i kommunens erhvervsliv. - 2018 var endnu et fantastisk år. Vi vidste jo godt, at flere virksomheder som eksempelvis Google og DLG ville komme til kommunen, men i 2018 er det hele gået i gang. Dryport sker nu. Kanalbyen sker nu, og Port House sker nu. Mange af de store byggerier er påbegyndt, og alle kan se det, siger Kristian Bendix Drejer.

Forventer fokus på Fredericia Nord Foruden byggerierne i Kanalbyen er der også kraner og jordkørsel i DanmarkC-området i Taulov, hvor en række virksomheder har meldt deres ankomst eller besluttet at udvide og sat gang i byggeriet i løbet af i år. Erhvervsdirektøren mener da heller ikke, fremgangen for kommunens erhvervsliv er ved at vende. Tværtimod mener han, der er udsigt til endnu flere nye virksomheders indtog i kommunen næste år og dermed flere nye arbejdspladser og på sigt mere bosætning. - Jeg ser, udviklingen i 2018 vil fortsætte i 2019, hvis der ikke sker noget ude i verden, som ændrer konjunkturerne. Jeg tror på mere udvikling i Taulov, og der vil komme et øget fokus på udviklingen i Fredericia Nord, siger han. I Fredericia Nord, industriområdet mellem Treldevej og Egeskovvej, er der også ledige erhvervsgrunde, men salget her har stået stille en periode, hvor der er solgt meget erhvervsjord i Taulov.

Virksomheder kan være på vej fra Kolding I november meldte Kolding Byråd ud, at man i løbet af de næste 25 år vil nedlægge erhvervshavnen i Kolding. Det kom som et stort chok for virksomhederne på havnen, som derfor skal til at se sig om efter en ny placering, i takt med deres lejeaftaler udløber. Det giver muligheder for Fredericia Havn og DanmarkC for at tiltrække nye virksomheder i de kommende år. - Vi vil selvfølgelig servicere virksomhederne bedst muligt, hvis de har lyst til at komme hertil, siger erhvervsdirektøren.

Flere ledige i job Mens der er nye virksomheder på vej til kommunen, udvider flere af de nuværende også, så derfor mener erhvervsdirektøren, det er vigtigt at få fokus på arbejdskraften, da tilgængelig arbejdskraft er et vigtigt parameter for tiltrækningen af nye virksomheder og fastholdelse af de nuværende. - Vi skal blandt andet udnytte muligheden for at få flere af vores egne ledige i job, siger han. I forhold til at fastholde og tiltrække arbejdskraft til området mener Kristian Bendix Drejer, det er vigtigt at skabe en hel by. - Vi skal stå på både et erhvervs-ben og et kulturelt ben i Fredericia. Ellers får vi ikke bosætningen med, og deri ligger skattekronerne og byens liv. Vi skal være en hel by. Det handler blandt andet også om teatret, caféer og butikker. Det skal vi blive ved med at arbejde på at udvikle.

Flere folk i midtbyen Kristian Bendix Drejer nævner også Kanalbyen som et vigtigt udviklingsområde for Fredericias fremtid - både i forhold til bosætning og erhvervsudvikling. - Kanalbyen er utrolig spændende for Fredericia by. Det kan blive en vækstdynamo for indre by. Der rykker nye beboere ind i lejlighederne og medarbejdere i Port House, og det vil give flere folk i midtbyen. Teatret og gæstesejlerne peger også i den retning. Jeg håber, vi kan få den nye og den gamle bydel til at smelte sammen, siger han.