Årets bådudstilling bliver den største i 10 år

Fredericia: Bådfolket er for alvor begyndt at tælle ned til sejlersæsonens store forårsbebuder, nemlig den 28. udgave af det traditionsrige Fredericia Boat Show i Messe C.

Og der er masser af glæde sig til, uanset om man går i købstanker eller "bare" vil snuse til de seneste nyheder inden for sejl- og motorbåde, småbåde, udstyr, marineelektronik med mere, lover messechef Lars Søndergaard:

- Med 250 udstillere, flere end 200 både og et udstillingsareal på 28.000 kvadratmeter bliver årets bådudstilling den største i de seneste 10 år. Om vi passerer besøgstallet fra sidst på godt 31.500 må tiden vise, men forsalget af online billetter lover rigtig godt, fortæller Lars Søndergaard.