Åbner i weekenden: Stort leasingselskab vil sælge brugte biler i Fredericia

LeasePlan Danmark åbner i weekenden en afdeling i Fredericia, hvor de vil sælge brugte leasingbiler under navnet CarNext. De forventer at sælge 2000 biler om året.

Fredericia: Et af landets største leasingselskaber LeasePlan Danmark åbner i weekenden en afdeling med salg af brugte biler på Vesterballevej under navnet CarNext.

Forventningen er, at der på årsbasis vil blive solgt 2000 person- og varebiler. Bilerne, der kommer til salg, er udelukkende LeasePlans tidligere erhvervsleasede biler, der er under fire år gamle.

- Vi er rigtig glade for at udvide vores forretning til Jylland, så vi også her kan tilbyde vores kunder god service og attraktive biler til ethvert behov og budget. Fremover behøver vores jyske kunder ikke at køre langt for at finde deres drømmebil, siger Peter Sloth, der er Car Remarketing Director hos LeasePlan Danmark, i en pressemeddelelse.

Hidtil har CarNext udelukkende haft en afdeling i Brøndby på Sjælland.