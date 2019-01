Åbent hus i fitnessklubben

Trelde: Søndag 27. januar klokken 10.00 til 12.00 er der mulighed for at få en smagsprøve på fitnesslivet i Trelde Gymnastik & Idrætsforening.

Foreningen inviterer nemlig til Fitness Tryday i Bøgeskovhallen.

Dagen er for alle, uanset om man har trænet før eller ej, og det er helt uforpligtende at møde op og prøve, står der i pressemeddelelsen.

Men naturligvis håber foreningen på, at man får lyst til at blive hængende som medlem og give sig i kast med for eksempel skovfitness, yoga og spinning. /cak