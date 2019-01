Søndag aften kaster Kim Ace Nielsen sig for sidste gang ud over balkonen i rollen som Tarzan. 120 forestillinger har Fredericia Teater budt på, og 89.000 har kigget med. Kim Ace Nielsen har nydt hvert et øjeblik trods smertende knæ og knoer, iskolde tæer og kogende hoved under den tunge paryk.