80 år gammel besked fundet under gulvet: Krigen er ved at bryde ud

- Jeg var ved at bryde et gulv op i en lejlighed på Ørnevej, da jeg fandt et stykke træ med en håndskrevet hilsen, siger Ole Schirmer.

Studsede over fundet

Ole Schirmer har tidligere fundet beskeder på papir, gemt inde i murværk eller lignende. Men brættet under gulvet på Ørnevej fik ham alligevel til at studse en ekstra gang.

- Det er lidt underligt at tænke på, at nogen har skrevet det her for hele 80 år siden. Og at han har forholdt sig til den kommende krig. Og at han har lagt beskeden et sted, hvor den bestemt ikke ville blive fundet lige med det samme, siger håndværksmesteren.

Han har undersøgt muligheden for at aflevere brættet, sådan som Kaj Elkjær bad om. Men firmaet Andersen & Elkjær findes ikke længere. Heller ikke jagten på en Kaj Elkjær har båret frugt.

- I princippet kan han jo stadig leve, siger Ole Schirmer.

I den kommende tid lægger Ole Schirmer et nyt gulv i lejligheden på Ørnevej. Måske vil han også lægge en besked til eftertiden.