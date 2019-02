Vejle Tømrerlaug og Vejle Murermesterforening fejrede begge 75 års jubilæum i 1960. Her ses tømrermester Peder Elkjær - Kaj Verner Elkjærs far -som nummer tre fra venstre. Arkivfoto: Oskar Jensen

Tømrerlærlingen, der for 80 år siden lagde en hilsen til fremtiden under et gulv i Fredericia, videreuddannede sig efter krigen.

Fredericia: I sidste uge skrev avisen om den hilsen, tømrerlærling Kaj Elkjær skrev i 1938 og lagde under gulvet i en lejlighed på Ørnevej i Fredericia. Her blev brættet fundet for nyligt - efter at have ligget skjult i 80 år. Artiklen fangede manges interesse - både i papiravisen og på nettet, hvor den også flittigt blev delt. Blandt de aktive læsere var Birgit Antonette Bernhard Jespersgaard. Hun har i flere år interesseret sig for slægtsforskning og kunne ikke modstå fristelsen til at følge sporet efter Kaj Elkjær. Og hun fandt ham - eller rettere: Oplysningerne om ham. - Kaj Verner Elkjær blev født i Fynsgade 12. april 1920. Hans forældre var tømrermester Peder Marius Elkjær og hustru Ebba Marie. Familien boede i Gothersgade 53 - den adresse, han henviser til på det 80 år gamle bræt, siger Birgit. Også Peter Andersen fra Fredericia har kontaktet redaktionen og oplyst, at firmaet Andersen & Elkjær, som nævnes i den 80 år gamle hilsen, siden blev til Peter Andersen - og siden til P. Andersen & Søn. - Firmaet gik konkurs i 70'erne, men genopstod under et andet navn, siger Peter Andersen. Peter Andersens farfar udgjorde den ene halvdel af navnet Andersen & Elkjær.

Beskeden lå skjult under det gulv, afsenderen lagde i 1938. På brættet står der:"Kaj Elkjær Gothersgade 53. Tømrerlærling ved Firmaet Andersen & Elkjær har nedlagt dette Gulv d. 23-9 1938. Krigen er ved at bryde ud. Hvis nogen finder dette bedes De aflevere det i ovenstående, hvis det er muligt." Foto: Peter Friis Autzen

Ingen dødsannonce Via søgning i gamle arkiver, kirkebøger og sågar gamle aviser fra Århus-området har Birgit Antonette Bernhard Jespersgaard sporet sig frem til, at Kaj Verner Elkjær døde i 2002 og ligger begravet på Hasle Kirkegård. Da han skrev sin besked og lagden under gulvet i 1938, var Kaj Verner Elkjær tømrerlærling. Men han blev siden ingeniør. Hans hustru var Ellen Christiane, som var født i Gørding men siden flyttede til Fredericia, hvor hun blev konfirmeret i Trinitatis Kirke. - Jeg har ikke fundet oplysninger om, at de havde børn. Det kan ikke udelukkes og ville normalt fremgå af en dødsannonce. Men det ser ikke ud til, at der blev indrykket dødsannoncer efter Kaj Verner og Ellen Christiane, siger Birgit Antonette Bernhard Jespersgaard. Det er ikke lykkedes den drevne fritids-slægtsforsker at finde et foto af Kaj - men lokalhistorisk arkiv i Vejle ligger inde med et foto fra 1960, taget af Vejle Amts Folkeblads fotograf, Oskar Jensen.

Det er ikke første gang, Ole Schirmer finder gamle beskeder gemt i murværk og lignende. Men denne her er speciel. Foto: Peter Friis Autzen