5. og 6. juli var mere højtidelige i afviklingen i 1950'erne, husker Fredericia Dagblads tidligere journalist, Poul Thiesen. Og under Besættelsen 1940-1945 forløb sejrsfesten endog endnu mere anderledes, end man var vant til. Tyskerne lagde for eksempel kranse. Her er vi i 1940. General Ryes buste stod midt i Sjællandsgade. Man kørte højre om. Fotoet er taget fra Gothersgade mod Prinsessegade. Værnemagtens soldater med karakteristiske hjelme gør honnør og har netop lagt krans med hagekors. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn