58-årig dømt: Blev træt af naboens musik og gik til angreb med en økse

58-årig mand havde en pletfri straffeattest, men i sommer fik han nok af underboens larm og gik til angreb med en økse. Det koster en dom på tre års fængsel og udvisning, som dog er anket til landsretten.

Fredericia: En 58-årig mand blev så træt af larm og snak fra sin underbo, at han gik til angreb og slog underboen flere gange med en økse. Dramaet udspillede sig 20. juli ved 20.30-tiden på Nørre Alle i Fredericia. Tirsdag var den 58-årige østrigskfødte Michael Wanesko fra Fredericia tiltalt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter i en domsmandssag ved retten i Kolding. Retten fandt ham skyldig og idømte ham tre års fængsel og udvisning af Danmark. En dom, han ankede på stedet.

Ville ødelægge computer I tiden op til episoden havde underboen været irriterende, forklarede den tiltalte i retten. - Jeg havde sagt til ham, at han ikke skulle larme så meget. Han skulle tænke på, at han ikke bor her alene, men det var ikke muligt at få en dialog med ham, sagde den tiltalte, som den 20. juli fik nok. Han gik ned til sin 51-årige underbo, som snakkede og hørte musik på en terrasse i stueplan. - Jeg tog en lille økse med. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ville ødelægge hans computer og hans grej, sagde den tiltalte. Hvad der herefter skete, var der flere versioner af. Og det var netop omdrejningspunktet for sagen.

Det blev fuldstændig "nuts" Den tiltalte forklarede, at han huggede med den flade side af øksen. Og at han sigtede efter mobiltelefonen, som underboen havde i hånden. Han forklarede, at han bare ønskede at stoppe larmen. Men underboen rejste sig og begyndte at afværge med armene, og så blev han også ramt i hovedet. - Det havde jeg ikke beregnet. Det udviklede sig fuldstændig "nuts", sagde den tiltalte. Underboen oplevede situationen anderledes. Han forklarede i retten, at han havde gang i en videosamtale med flere på Messenger. - Jeg havde en samtale med flere personer. Pludselig kommer han ned og tager den her økse frem. Han begynder at slå mig. Telefonen står stadig på bordet. Han slår mig fire-fem gange i hovedet, og jeg prøver at parere, men jeg bliver stadig ramt, fortalte han. Den 51-årige blev ramt med både den flade og skarpe side af øksen. Den skarpe side ramte under øjet og på armen, så blodet dryppede.

Fem sting under øjet Oplysninger fra skadestuen bekræftede, at tiltalte også slog med den skarpe side af øksen. En rift under øjet blev syet med fem sting, og der var sår på arme og hænder. - På et tidspunkt spurgte jeg ham, om han var ved at slå mig ihjel, for det føltes sådan. Der var svaret ja, fortalte underboen i retten. Tre vidner bekræftede episoden i retten. To af dem var med på underboens video-opkald. En nabo turde ikke være i samme lokale som tiltalte, som derfor blev sendt ind i et lytterum. Umiddelbart fremstod den tiltalte ellers ikke skræmmende. Han er fysisk mindre end offeret og mødte i retten med et langt skæg og hestehale. Siden 20. juli har han været varetægtsfængslet. Han erkendte volden, men nægtede at have slået med den skarpe side af øksen. På et tidspunkt tabte han øksen og valgte så at gå op i lejligheden. - Jeg vidste, at nu var jeg færdig. Nu kunne jeg lige så godt vente, til politiet kom. Jeg vidste, jeg ville blive straffet, sagde manden, som ankede dommen til landsretten.