55 svømmede penge hjem til klub

Fredericia: Der deltog 55 svømmere fra klubbens forskellige konkurrencehold, da DeltaSwim - Fredericia Svømmeklub gennemførte sit årlige sponsorstævne i Fredericia Idrætscenter.

Der var under stævnet hele tiden en svømmer i vandet på fem baner ad gangen. Hver deltager svømmede tre x 20 minutter. Svømmerne skulle forsøge at svømme så langt som muligt i den afsatte tide for derved at tjene så mange penge som muligt til klubben. De enkelte svømmere havde i ugerne op til sponsorstævnet kontaktet byens forretninger og firmaer for at indgå og tegne sponsorkontrakter.

Der blev svømmet i alt 188.000 meter i løbet af aftenen, natten og morgenen. Malthe Lindeblad var den herre-svømmer, der svømmede længst. Han svømmede 4900 meter i løbet af en time. Anna Ottesen var den dame-svømmer, der svømmede længst. Hun svømmede 4600 meter i løbet af en time.

Der blev ud over svømningen også hygget rigtigt meget med kagespisning, spil og leg.