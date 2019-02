500 elever kan bygge en by

Trådene samles i disse måneder på Den Kreative Skole, hvor 500 elever, 38 undervisere og hele administrationen arbejder på, at alle enderne mødes i skolens store fællesprojekt, forestillingen "Vi kan bygge en by".

Fredericia: De medvirkende i forestillingen "Vi kan bygge en by", som opføres i Hal 5 og 6 i Fredericia Idrætscenter (FIC), samles i den første uge i april til prøver fra mandag til torsdag, hvorefter de spiller en skoleforestilling fredag 5. april, og to forestillinger for familierne og andre interesserede lørdag 6. april.

- Værket har tekster af Eva Chortsen og musik af Jakob Høgsbro, der også dirigerer opførelserne. Værket handler om Fredericias værdier og historie, og vi håber de 51 minutter, forestillingen varer, giver publikum en oplevelse ud over det sædvanlige, fortæller en spændt skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen.

Men inden de når så langt, afvikles en stribe prøver på Den Kreative Skole. Alle skolens kunstarter har både gruppeprøver og enkelte fællesprøver, hvor de forbereder sig til forestillingen. Siden november har grupperne været samlet, og det er et puslespil i sig selv at få alle de praktiske ender til at mødes.

- Alene til skoleforestillingen har vi været i kontakt med 38 skoler for at bede eleverne fri, fortæller souschef Lone Godskesen.

Ideen til en forestilling for hele skolen opstod på et lærermøde på Den Kreative Skole i januar 2017, hvor koordinator og underviser i dans, Sara Lindhardt, fremlagde sine tanker.

- Jeg lagde mærke til, at mange elever på skolen ikke har fornemmelse af de mange andre kunstformer, fortæller Sara Lindhardt.

- Hvis man for eksempel går til musikalsk forskole i Taulov, så mærker man ikke, at man er elev på en skole, som også tilbyder undervisning i mange instrumenter, drama, billedkunst, dans og musical. Eller at Den Kreative Skole rummer elever i så mange aldre, slutter Sara Lindhardt.

- Det er første gang, Den Kreative Skole producerer en forestilling som involverer "hele" skolen. Vi havde håbet op mod 400 deltagende elever. Derfor er vi meget glade for elevernes og forældrenes opbakningen om projektet, så vi lander på omkring 500 elever, fortæller Arne Gaardsted Jørgensen.

- Orkesteret bliver på omkring 240 musikere samt 60 korsangere, og deltagerne er i alderen 4 -24 år. Derfor bliver der lavet særlige prøveplaner for øvedagene, så de yngste ikke bliver for trætte, siger skolelederen.

Den Kreative Skole søger i øjeblikket efter frivillige hjælpere til tage imod eleverne i FIC, og se efter de yngste i pauserne. Flere har allerede meldt sig, fortæller souschef, Lone Godskesen.

Men vi kan godt bruge flere endnu, og interesserede kan henvende sig til skolen på mail: dks@fredericia.dk, slutter Lone Godskesen.

Der skal bruges mange kufferter i forestillingen, og skolen efterlyser både ældre som nyere kufferter.