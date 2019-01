49-årig mand dømt for vold - brækkede kvindes ribben og næse

Det kostede en mand otte måneders fængsel, at han i efteråret 2018 begik vold mod en kvinde på en adresse i Fredericia. Et overfald, der kostede hende flere brud på kroppen. Manden ankede dommen.

Fredericia/Kolding: Natten til den 22. september sidste år endte for en kvinde med flere brud på kroppen. Mødet med en 49-årig mand med ukendt adresse gav hende hjernerystelse, brud på ribben og brud på næse, men hvad der gik forud for den voldelige episode, er uvist. Vist er det, at det foregik på en adresse i Gothersgade i Fredericia. Den 49-årige mand blev den 22. september varetægtsfængslet. Det har han været frem til retssagen, der fandt sted i begyndelsen af året.

Delvis skyldig Manden erkendte sig delvist skyldig i de fem punkter, dog ville han ikke erkende, at han havde slået kvindens hoved ind i en reol flere gange. Han erkendte derimod at have slået hende adskillige gange i hovedet og på kroppen med knyttet hånd og til dels, mens hun lå ned. Derudover erkendte manden at have sparket kvinden adskillige gange i hovedet og på kroppen, også til dels mens hun lå ned. At han havde taget halsgreb på hende og taget fat i hendes hår samt efterfølgende slæbt hende hen ad gulvet, erkendte manden også. Det oplyser anklagefuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi, Therese Brüner.

Ankede dommen Den 49-årige mand var tiltalt for den grove voldsparagraf - legemsangreb - men blev ved Retten i Kolding dømt for overtrædelse af den lidt mildere paragraf. Førstnævnte har en strafferamme på op til otte år, mens den almindelige voldsparagraf har en strafferamme på op til tre år. Da det ikke var første gang, manden er blevet tiltalt og dømt for vold, som det fremgår af anklageskriftet, gik den anklagefuldmægtige også efter, at dette skulle være en skærpende omstændighed. Dommeren valgte at idømme manden en ubetinget fængselsstraf på otte måneder. Han blev kendt skyldig i alle forhold, undtagen for at have sparket kvinden i hovedet og slået hendes hoved ind i en reol. Den 49-årige mand blev desuden dømt til at betale kvinden en erstatning i omegnen af 22.000 kroner. Manden ankede dommen til formildelse, og selvom han altså har siddet varetægtsfængslet i over tre måneder, blev han efter endt retssag løsladt. Afsoning sker på et senere tidspunkt.