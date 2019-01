En 40-årig mand fra Fredericia er blevet kendt skyldig for at have slået og skubbet en anden mand så hårdt, at han mistede bevidstheden. Arkivfoto: Kathrine Jensen

En lokal mand nægtede at have udøvet vold, som blandt andet medførte, at ofret mistede bevidstheden undervejs. Det fik dog ikke den lokale mand til at stoppe sit forehavende, og han er dømt skyldig i sommerens episode.

Fredericia/Kolding: Hvad der fik en 40-årig mand fra Fredericia til at miste besindelsen i så høj en grad, en sen sommeraften sidste år, at modparten endte bevidstløs, vides ikke. Nu er manden dømt for vold, selvom han nægtede sig skyldig i tiltalen om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. En tiltale med en strafferamme på op til seks år. Det oplyser Klaus Meinby Lund fra Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Mildere paragraf Den 17. juli sidste år, på Fynsgade ved Kongensstræde i Fredericia skubbede den 40-årige fredericianer en anden mand så hårdt, at han faldt ned på jorden. Herefter satte den nu dømte mand sig ovenpå ham, tildelte ham flere knytnæveslag i ansigtet, hvilket blandt andet betød, at ofret mistede bevidstheden. Derefter tildelte den 40-årige mand den anden flere knytnæveslag i ansigtet og et spark på kroppen, ligesom den nu dømte mand efterfølgende hældte en øl udover det mandlige offer. Selvom tiltalen gik på den grove voldparagraf, valgte dommeren at dømme manden efter den lidt mildere voldparagraf, som har en strafferamme på op til tre år. Den 40-årige mand blev straffet med en betinget fængselsstraf på tre måneder med vilkår om 80 timers samfundstjeneste og to års prøvetid. Samfundstjenesten skal den mandlige fredericianer have afviklet i løbet af ni måneder. Manden valgte - ved Retten i Kolding - at modtage dommen, som derudover også indeholdt et erstatningskrav fra den forurettede pålydende godt 2600 kroner. Der blev samtidig taget forbehold for, at der i fremtiden kunne fremsættes yderligere erstatningskrav.