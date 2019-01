39-årig tog halsgreb på kvinde - slæbte hende flere meter

Fredericia/Kolding/Middelfart: Det kostede en 39-årig mand fra Middelfart en betinget fængselsstraf på 30 dage, at han den 18. november tog halsgreb på en kvinde, fastholdt grebet og trak hende bagud over flere meter. Det fremgår af et anklageskrift, Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i.

Manden stod ved Retten i Kolding tiltalt for vold mod kvinden, der fandt sted kort efter midnat på beværtningen, Generalen i Fredericia.

Ifølge Anja Langeland Jensen, anklagefuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi, nægtede manden sig skyldig i forholdet, men han valgte at modtage dommen, der udover den betingede straf også lød på 40 timers samfundstjeneste samt en prøvetid på et år.

Samfundstjenesten skal være afviklet inden for fire måneder. Desuden blev manden underlagt tilsyn fra Kriminalforsorgen. Der blev ved retssagen anmodet om erstatning på vegne af det kvindelige offer, men den del blev udskudt, da der er tale om et civilt søgsmål, oplyser den anklagefuldmægtige.