39-årig fik tre års fængsel for trusler: - Du er den første, jeg vil slå ihjel

Grove trusler på livet, våbenbesiddelse og intet kørekort. En 39-årig mand blev ved Retten i Kolding kendt skyldig for blandt andet at have på forhånd truet sin samlever og efterfølgende kørt til Fredericia, hvor kvinden befandt sig. Ifølge anklageskriftet var det egnet til at fremkalde alvorlig frygt for kvindens liv. Arkivfoto: Jonas Brønd Nielsen