Fredericia: Interessen for at bo i midtbyen, når man når pensionistalderen, er tilsyneladende stor i Fredericia. I hvert fald er der stadig stor opmærksomhed omkring at stå på venteliste til seniorboliger. Foreningen Seniorbo, som står bag projekterne med seniorboliger i IP Schmidt Gården, Købmagergades Skole og Kongens Punkt, har fortsat omkring 300 på venteliste.

IP Schmidt Gården er fyldt, og de sidste nye beboere flyttede ind på Købmagergades Skole i december. Det sidste projekt, Kongens Punkt, tager STB Byg første spadestik til i begyndelsen af februar. Formand for Seniorbo, Edvin Steiness, forventer, det vil give fornyet interesse for seniorboliger. Derfor overvejer foreningen at sætte endnu et projekt i gang.

- Vi har besluttet, at vi vil prøve at få et projekt mere i gang. Det er jo svært at vide, hvornår Fredericia by er mættet angående seniorboliger, og vi vil ikke have ledige seniorboliger stående, fortæller Edvin Steiness.