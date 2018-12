30 nye arbejdspladser til Fredericia: Byggefirma flytter administration til Kanalbyen

Fredericia: Tidligere på året meddelte Etex Nordic, der producerer byggematerialer, at det ville flytte sin administration fra Rødekro ved Aabenraa til Trekantområdet, og nu er placeringen fundet.

1. juni 2019 flytter cirka 30 medarbejdere ind i ADP's erhvervsdomicil Port House, der er under opførelse ved havnefronten i Kanalbyen og står klar til indflytning 1. februar næste år.

- Vi vil gerne give vores virksomhed et løft. Vi er i byggebranchen, og vi har en vision, der handler om at arbejde med "Inspiring ways of living" (inspirerende måder at leve på, red.), og så føler vi også, at vi selv skal være del af et nyt og spændende område som det i Fredericia. Det er inspirerende for os selv, vores sælgere og vores samarbejdspartnere, at vi selv kan være en del af den fortælling, som vi gerne vil være med til at give andre, siger HR-chef Susanne Taulbæk.

Etex Group undersøgte flere lokationer, inden valget faldt på Port House.

- Vi har kigget på hele Trekantområdet. Det er fra Haderslev og Kolding, og så arbejdede vi os op. Vi havde nogle kriterier, vi kiggede efter, og til sidst havde vi nogle områder i Kolding, Fredericia og Middelfart, og så handlede det også om, hvornår bygningen er færdig. Vores kontrakt er opsagt til udgangen af juni, og det passede med, at denne bygning stod klar. I vores optik indeholder den alle elementer i det, vi går efter. Trekantområdet er et driftigt område, og vi håber, at der vil være nogle synergier. Vi ligger for os selv herude ved motorvejen og ser frem til at komme i et kontorhus, hvor der er andre, der har en hverdag. Vi kommer til et område med udvikling, og vi håber, at det kunne smitte af på vores forretning på positiv vis, forklarer Susanne Taulbæk.