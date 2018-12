27-årig barejer ser tilbage på travlt år: Jeg er sgu lidt stolt

For et år siden åbnede Cocktail i Prinsessegade. 27-årige Mona Frankby sprang ud som iværksætter helt uden erfaring. - Det har været et sindssygt år, siger hun.

Fredericia: For et års tid siden sprang Mona Frankby ud på det dybe vand og åbnede baren "Cocktail" i Prinsessegade. Hun havde ingen erfaring fra branchen, så det har været et travlt år. I dagtimerne er hun eventkoordinatorelev hos Fredericia Kommune. Torsdag, fredag og lørdag aften mikser hun cocktails i baren. Det lyder hårdt, men 27-årige Mona Frankby smiler bredt, når hun tænker tilbage på året. - Det har været et sindsygt år, siger hun og fortsætter: - Vi skulle finde os selv, og gæsterne skulle finde os. Vi vil gerne give gæsterne lidt mere, end de forventer. Gæsterne skal have den oplevelse, at de kan være sammen om det, de laver. Hvad enten de spiller et spil eller måske fejrer noget sammen. Vi skal nok stå for servicen, siger Mona Frankby.

Torsdag, fredag og lørdag aften mikser Mona Frankby cocktails på baren, der ligger tæt ved teatret. Derfor kommer der tit teatergæster forbi. Foto: Peter Leth-Larsen

Kaffe til den ene I begyndelsen var der tre medarbejdere. Nu dækkes vagterne af syv timeansatte plus ejer Mona Frankby. - Vi tiltrækker mest den voksne aldersgruppe. Nogle gange er gennemsnitsalderen 45-50 år. Andre gange har vi 30 studerende på 25-27 år. Eller også er det teatergæster, der kommer udefra. De skal som regel have tre cocktails og en kaffe, for én skal jo køre hjem, forklarer Mona Frankby.

Cocktail har over 30 drinks på repertoiret. Foto: Peter Leth-Larsen

Varm sommer sved De farverige drinks på Cocktail ligner nogle, man køber under varmere himmelstrøg. Men da sommerheden ramte Danmark, var det ikke en fordel for Cocktail. - Sommeren var hård ved os, ligesom den var ved mange andre i restaurationsbranchen. Det var så varmt, at de fleste tog direkte hjem fra arbejde, åbnede en rosévin og slappede af. Så tager man altså ikke i byen, siger Mona Frankby. Senere på året var Cocktail vært for tre julefrokoster, og generelt er det gået fornuftigt, også økonomisk. Det glæder den unge iværksætter. - Jeg får stadig ikke løn, men mine ansatte får løn, og huslejen bliver betalt. På den måde er jeg sgu lidt stolt, siger Mona Frankby. Baren byder på over 30 forskellige drinks. Lige fra hawaiianske tiki-cocktails til klassikere som "Dark and Stormy", "Mojito" og "Strawberry Daiquiri".

Her er råvarerne til en god aften på Cocktail. Som regel er der fire centiliter spiritus i en cocktail, men i det nye år bliver det også muligt at købe en drink med kun to centiliter spiritus. Foto: Peter Leth-Larsen