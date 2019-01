Fredericia: Der var gavekurv og kram for en ganske særlig indsats ved mandagens byrådsmøde. Her blev det markeret, at Socialdemokratiets Bente Ankersen i år har 25 års jubilæum i Fredericia Byråd.

- Tak for en flot og utrættelig indsats i Fredericia Byråd. Gennem 25 år har du tjent byen på bedste vis, lød det fra borgmester Jacob Bjerregaard.

Han roste blandt andet den 73-årige politiker for det sociale engagement og det særligt blik for børn med særlige behov.

- Det er imponerende. Du går ikke ned i gear, selvom du har rundet de 60, og du er nok den, der er rundt til flest arrangementer af os alle sammen, sagde borgmesteren.

Da Bente Ankersen kom ind i byrådet, sad J.B. Nielsen (S) i borgmesterstolen. Siden fulgte Uffe Steiner Jensen (S), Thomas Banke (V), Kenny Bruun Olsen (V) og Jacob Bjerregaard (S). Undervejs har Bente Ankersen hele tiden været en del af byrådet med skiftende poster.

I dag er hun formand for børn- og ungeudvalget, og medlem af følgende udvalg: Senior- og handicap, kultur- og idræt og demokrati- og borger.