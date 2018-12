22-årig fredericianer havde 612 børnepornografiske billeder - fik betinget straf

Fredericia/Kolding: Da en 22-årig mand fra Fredericia ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, fik han fredag en betinget dom for besiddelse af 612 forskellige pornografiske billeder - alle af personer under 18 år. Herunder 10 billeder i kategori tre - den groveste af slagsen, 36 billeder i kategori to og 566 billeder i kategori et.

Billederne blev fundet den 18. januar 2017. Allerede inden retssagen gik i gang, havde manden tilstået forholdet.

Anklagerfuldmægtig, Anne-Louise Stisen, havde nedlagt påstand om, at den 22-årige fredericianer skulle have 40 dages betinget fængsel, og det valgte dommeren at følge.

Dommen var med vilkår om et års prøvetid, og manden fik desuden konfiskeret en computer. Den 22-årige modtog dommen.