Fredericia: 211 børn i fem-seks års alderen er klar til at forlade daginstitutionens store grupper og tage en skoletaske på ryggen i dette forår. Den glidende overgang fra institution til skole bliver ønsket af ret præcist det antal børn, som normeringen er beregnet til.

- Det overrasker mig en smule, at det kun er en tredjedel af forældrene, der vælger den glidende overgang, men det er fint, for det betyder, at det passer med den normering, der er lagt op til. Og det lykkes stort set altid at få alle ønsker opfyldt, så børnene kommer i skole der, hvor det er ønsket, siger formand for børne- og skoleudvalget Ole Steen Hansen (S).

Uanset om børnene glider over i skolesystemet før sommerferien eller de venter til efter, så møder de op med samme udgangspunkt, når den mødes i folkeskolen.

- Vi har vedtaget, at der arbejdes med det samme pædagogiske indhold, uanset om det er i de ældste grupper i daginstitutionerne eller i den glidende overgang i skolerne, forklarer Ole Steen Hansen.