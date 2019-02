200.000 kroner dyr maskine fundet af kvik borger - stod parkeret i tom industribygning

Fredericia: Jesper Andreasen, pladsmand ved OK Nygaard i Vejle, er en glad mand her til morgen. Den dyre plæneklipper med snerydder foran og saltspreder bagpå, der natten til tirsdag forsvandt fra Banedanmarks område på Egumvej, står nu igen trygt og sikkert i Vejle.

- Politiet ringede til mig i går, da de havde fået et tip fra en fredericiansk borger, der havde set maskinen stå parkeret i et cykelskur på Industrivej, fortæller Jesper Andreasen.

Telefonopringningen kom omkring 15.30, og pladsmanden kørte derefter mod fæstningsbyen - lidt spændt på og nervøs over, hvilket syn der ville møde ham.

John Deere-plæneklipperen havde dog nærmest ikke en skramme. Tændingslåsen var ikke brudt op, og der var intet ødelagt på maskinen. Selv tror Jesper Andreasen, at tyvene må have haft en nøgle til maskinen. Det er nemlig sådan på flere entreprenørmaskiner, at en nøgle ikke er unik. Den kan altså bruges på alverdens andre maskiner af samme slags.

- Jeg er næsten 100 procent sikker på, at de har haft den startet. For at parkere den, som de gjorde, har de været nødt til at hæve sneskovlen foran, siger Jesper Andreasen.