Knap halvdelen af det budgetterede billetsalg er i hus til Fredericia Teaters kommende store musical "She Loves You", så nu forlænges forestillingen med yderligere en uge.

Fredericia: Der er otte måneder til, at der er verdenspremiere på Fredericia Teater og Maestro Productions kommende musical "She Loves You", men allerede nu er der solgt 20.000 billetter. Det får Fredericia Teater til at forlænge spilleperioden med yderligere en uge. Det oplyser Fredericia Teater i en pressemeddelelse.

Dermed spiller forestillingen frem til 17. november i Fredericia, mens musicalen genopstår på Det Kongelige Teaters Gamle Scene fra 19. juni 2020.

Forestillingen er en ny og original musical med musik af John Lennon og Paul McCartney.

Producenterne bag forestillingen Mikkel Rønnow fra Maestro Productions og Søren Møller fra Fredericia Teater glæder sig over den store interesse for den nye forestilling.

- Det er helt vildt, så godt publikum har taget imod nyheden om, at vores næste, store musicalsatsning bliver en ny, original historie med musik af Lennon og McCartney. Det er helt tydeligt, at de synes, det er stort. Det gør vi også, udtaler de to.