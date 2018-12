Ifølge brandvæsenet slap de to med lettere kvæstelser. Men bilen var totalskadet, og vejen skulle ryddes for såvel vragdele som olie.

Bilen ramte en stensætning, oplyser brandvæsenet, der rykkede ud for at sikre uheldsstedet og få de to personer fra bilen afsted til undersøgelse på sygehuset.

Han sad ved rattet i familiens Opel Corsa og havde en ung kvinde med som passager, da han kørte galt klokken 20.41. Ulykken skete, hvor vejen slår et par sving lige efter hinanden, og ulykken skyldtes muligvis, at han mistede orienteringen på grund af regnvejr.

Hjælpsomme naboer

Både politi og brandvæsen roser naboer til uheldsstedet for at gribe effektivt og hurtigt ind for at hjælpe de forulykkede.

- Da vi nåede frem, havde tililende naboer blandt andet sikret, at uheldsstedet var tydeligt markeret med advarselstrekanter i begge retninger. Og naboer beroligede den unge kvinde, som stadig sad i bilen, siger indsatsleder Ulrik Strehle fra Trekantbrand.

Naboerne fulgte førstehjælps-rådene om ikke at flytte en tilskadekommen mere end højst nødvendigt, men da ambulancen kom frem, viste det sig, at kvinden godt selv kunne bevæge sig og komme ud af bilen.