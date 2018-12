14 børnefamilier fejrede jul på rådhuset: Jeg er virkelig rørt over opbakningen

- Det her er en dag i børnehøjde. Det er dem, jeg gerne vil give en god dag, og de løber jo også rundt og ser ud til at hygge sig med balloner og gaver, sagde Mie Teilbæk.

Mie Teilbæk har de seneste to år arrangeret Børnenes jul for familier, som mangler overskud i hverdagen.

Det skete i anledningen af arrangementet Børnenes jul i Fredericia, som hun er vært for.

Årsagerne er forskellige

En af dem, der var mødt op med sine børn, var Lotte, 30 år. Hun er mor til Thais på tre år og Felina på 10 år.

- Jeg er alene med mine to børn og på dagpenge, efter jeg mistede mit job. Så det kan godt være lidt hårdt. Men det er så vildt med alle de gaver, der er kommet. Vi har også gået og holdt øje med ønsketræet, fortalte Lotte, som ikke ønsker sit efternavn frem.

Ønsketræet er et træ, som Mie Teilbæk i samarbejde med Fredericia Shopping stillede op foran Fætter BR i november. Her kunne man tage et ønske og købe en gave til en af de børn, som var med til Børnenes Jul.

Annemone, 10 år, og Bertram, 12 år, var afsted med deres mor, Cecilia. De var også med sidste år og glædede sig til at se, hvad julemanden havde med i sækken.

- Det er en god mulighed for børnene. Det har været nogle svære år for os, så jeg er rigtig glad for det. Mie er også bare fantastisk, fortæller Cecilia, som ikke ønsker sit efternavn nævnt.