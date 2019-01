112-døgnet i Fredericia: To bilister sigtet for narkokørsel

Fredericia: I to tilfælde har politiet de seneste dage stoppet bilister, som kørte med euforiserende stoffer i blodet.

Seneste tilfælde var torsdag klokken 10.25, hvor en 20-årig mand fra Fredericia blev sigtet for at køre under påvirkning af stoffer på Fælledvej.

Natten til torsdag - klokken 00.40 - var det en anden mand fra Fredericia, der blev fanget i samme forseelse. Det skete på Nørre Voldgade, og manden er 41 år.

Torsdag eftermiddag indløb der også en anmeldelse til Sydøstjyllands Politi om et forsøg på indbrud i Bøgeskov. Det skete i et cafeteria, og indbruddet er foregået mellem onsdag klokken 21.30 og torsdag klokken 15.15. Tyvene kom ind ved at afliste en rude til et vindue, og der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.