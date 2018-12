112-døgnet i Fredericia: Bilist ramte cyklist - overholdt ikke sin vigepligt

Fredericia: Indbrudstyve forsøgte onsdag mellem klokken 17.30 og torsdag klokken 08.40 at bryde ind i en butik på Gothersgade. Man forsøgte at knuse en rude, men uden held.

På Vibevej har ukendte gerningsmænd brudt ind i en villa mellem mandag den 3. december og torsdag den 6. december klokken 13.30. Her har man rodet villaen igennem og er kommet afsted med et ukendt antal smykker.

Også på Primulavej har man torsdag haft besøg af ubudne gæster. Det er lykkedes at komme ind gennem et kældervindue, men det er endnu uvist, hvad der er stjålet.

En villa på Ægirsvej blev også udsat for indbrud torsdag. Her er man kommet ind gennem et badeværelsesvindue, men der er umiddelbart intet stjålet.

En bil i Danmarksgade blev torsdag mellem klokken 17 og 17.45 udsat for hærværk, hvor bagruden blev knust. Motivet er ikke kendt.

I krydset mellem Treldevej og Indre Ringvej skete der torsdag morgen klokken 8.32 et uheld mellem en cyklist og en personbil. Her holdt personbilen tilbage for ubetinget vigepligt, men overså en cykel, idet personbilen skulle til at køre. Da farten var lav, skete der ingen personskade.