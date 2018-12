111 år gammel togvogn skal pynte i Fredericia: Her skal den stå

Fredericia: Siden marts har fredericianske Jan Jepsen arbejdet på at få en 111 år gammel togvogn gjort klar til at forskønne området ved Retiradehuset, hvor Fredericia Fisk har til huse. Og nu er vognen snart klar til at blive løftet ind på de jernbaneskinner, der er lagt klar til formålet mellem Retiradehuset og rundkørslen med den grønne bøje i midten.

- I begyndelen af det nye år er vognen klar. Den mangler lige de sidste detaljer, samt maling og overfladebehandling, siger Jan Jepsen, som glæder sig.

- Området her ved Retiradehuset og den gamle banegård ovre på den anden side af Norgesgade var en gang en af landets travleste knudepunkter for togtrafik. Det kan man næsten ikke se i dag, men med togvognen her kommer det hele til at smage lidt af jernbane igen. Det kommer til at passe så fint, siger Jan Jepsen,som oplyser at have brugt et godt stykke over 100.000 kroner på projektet.

Togvognen er fra 1907. Den har primært kørt som 3. klasses-vogn på Nordsjælland, men måske den også har været omkring Fredericia banegård.