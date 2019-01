100 mødte op til nytårsmarch

Fredericia: Mange lokale borgere har sikkert haft et nytårsforsæt om mere motion, og omkring 100 borgere startede året med det traditionsrige nytårsmarch i Hannerup skov.

Det er Motionsklubben MK01, der står bag marchen, og de brugte samtidig anledningen til at reklamere for deres nye motionsaktivitet "Gå nu", der starter 10. januar.

Idegrundlaget er gang-motion og består af opvarmning af led samt en cirka 5 kilometer gåtur i let kuperet terræn. Undervejs vil der være små øvelser, der primært er rettet mod at blive bedre til at gå. Motionstræner Elin K. Graversen står for holdet.

