100 esport-spillere i venteposition - politikere klar til at hjælpe

Der skal handles, så Fredericia Esport kan få lokaler til, at deres over 100 medlemmer kan komme i gang ved skærmene. Det mener løsgænger i byrådet Karsten Byrgesen, og Enhedslistens Cecilie Roed Schultz er også indstillet på, at foreningen kan få en håndsrækning til at komme i gang.

Fredericia: 100 medlemmer og lige så mange på venteliste er klar til at kaste sig ud i esport i regi af Fredericia Esport, men lokalerne mangler. Den forhindring skal foreningen have hjælp til at løse, mener både løsgænger Karsten Byrgesen og Enhedslistens Cecilie Roed Schultz. - Vi klager ofte over, at der er for få, som ønsker at være en del af foreningslivet, og nu står vi altså med en forening, som bare tripper for at komme i gang. Der er over 100 medlemmer og lige så mange, der gerne vil være med, så i min optik må vi politisk gå ind at finde en måde at hjælpe dem, siger Karsten Byrgesen, som er medlem af kultur- og idrætsudvalget. Enhedslistens Cecilie Roed Schultz håber også, at man kan finde en måde at imødekomme foreningens udfordringer. - Esport kræver en del udstyr, og det kan ikke bare stilles frem for en time i en hal og derpå fjernes igen. Derfor bliver udgiften til lokaler meget høj for dem, siger hun.

De skal kunne spille døgnet rundt, og de har behov for faste installationer, så det ikke skal være forlængerledning på forlængerledning. Der må være større tomme lokaler på det private marked, som kan indrettes, og så må vi forsøge at finde midlerne, så de kan hjælpes godt i gang. Løsgænger i byrådet Karsten Byrgesen

Alle kan være med Begge er optaget af, at esport sikrer en bredde i foreningslivet. - Enhedslisten ønsker, at så mange forskellige foreninger som muligt skal kunne dyrke deres interesser i Fredericia, siger Cecilie Roed Schultz, og Karsten Byrgesen peger på, at man med esport formår at trække en gruppe unge ind i et foreningsfællesskab, som de ellers ikke nærmer sig. - Det er fantastisk, at så mange gerne vil være en del af den nye sport, og det skal vi gøre, hvad vi kan for at opmuntre. Folkeoplysningsrådet har vist sig velvilligt og strakt sig langt, fornemmer jeg, men her er vi nødt til at blande os politisk, så vi får skubbet initiativet godt i gang, siger Karsten Byrgesen. Sporten giver mulighed for, al alle at være med, pointerer Karsten Byrgesen. - Man kan være tyk, tynd, ung eller gammel, og så kan man dyrke esport, selv om man har et fysisk handicap, siger han.

Ingen forlængerledninger Fredericia Esport havde fået tilbudt lokaler i Fredericia Idrætscenter (FIC), men valgte at takke nej. Det ville være dyrt at indrette ligesom huslejen var høj. Desuden ville pladsen begrænse den vækst, foreningens formand Peter Bech forudser. Karsten Byrgesen mener heller ikke, at FIC ville være den bedste ramme for esporten. - De skal kunne spille døgnet rundt, og de har behov for faste installationer, så det ikke skal være forlængerledning på forlængerledning. Der må være større tomme lokaler på det private marked, som kan indrettes, og så må vi forsøge at finde midlerne, så de kan hjælpes godt i gang, siger Karsten Byrgesen.

Hjælp til ildsjæl Fredericia Esport havde fundet et lejemål på Vejlevej, men der er ikke kotume for at foreninger kan få tilskud til depositum fra kommunen, og desuden mente Folkeoplysningsrådet, at lokalerne var for store og dyre til en nystiftet forening. - Jeg har respekt for rådets afgørelse, men jeg mener, at vi politisk har en vigtig opgave i at støtte de ildsjæle, der brænder for det her. Esport er stort og bliver kun større, og vi taler om en sport, hvor alle kan være med, siger Karsten Byrgesen. Kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen afventer en tilbagemelding fra Fredericia Esport. - Vi havde tilbudt lokaler i FIC, men det sagde foreningen nej tak til, men vi holder dialogen kørende og ser frem til, at de kommer med en alternativ løsning, som vi kan forholde os til, siger hun.

64.000 så med Formand for Fredericia Esport Peter Bech arbejder sammen med sin bestyrelse på højtryk med at blive klar med et budget for foreningen, som han vil præsentere til møder med både skoleforvaltning og kulturforvaltning efter vinterferien. Han glæder sig over, at der er politikere, der ser potentialet i esporten, og håber, at de kommende møder giver resultat, så foreningen for alvor kan komme i gang. - Medlemmerne er utålmodige, og vi er klar. Vi har allerede et elitehold, som er med til at vise Fredericia frem på en stor scene. Deres sidste kamp blev set af 64.000, konstaterer han.