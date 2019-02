100 år gammel forening stadig hjemløs - uret tikker ned

Marinere og skatere

De Orange Haller blev opført som pakhuse til brug for Fredericia Havn.Den ene hal er fyldt med skaterramper, og i den anden er der mulighed for at dyrke parkour og boldspil.



Her har unge kunnet boltre sig uden at skulle være medlem af en forening.



Fredericia Kommune har stået for aktiviteten.



I gavlen på hallerne har Fredericia Marineforening indrettet marinestue.



Marinestuen er mødested for medlemmer af foreningen, som består af folk med tilknytning til livet til søs.



Både skatere og marinere blev sagt op i forbindelse transformationen af værftsområdet i Sdr. Voldgade-kvarteret.



Aktiviteten for de unge flyttes efter planen til det tidligere Helse i Norgesgade, mens Fredericia Marineforening stadig leder efter nyt tag over hovedet.