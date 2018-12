Vikingeelsker med evne til at sætte i scene fylder 40 år

Han elsker vikingetiden så meget, at han har fået opført en 400 kvadratmeter stor vikingeborg på Fyn, som han bor i.

Samtidig har han slået sit navn fast som realitystjerne, forfatter, modekommentator og senest som designer af en kontroversiel udstilling om vikingetiden.

Jim Wegener Lyngvild har en særdeles god evne til at sætte sig selv i scene. Torsdag 27. december fylder han 40 år.

Oprindeligt er Jim Lyngvild uddannet designer og havde i nogle år en tøjbutik i København med eget design. Han blev første gang landskendt, da han deltog i realityprogrammet "Robinson Ekspeditionen" i 2005.

Siden har han deltaget i en lang række tv-programmer, ligesom han har skrevet en lang række bøger. Listen tæller alt fra fantasyromaner til bøger om de kongelige, madlavning og en selvbiografi med titlen "Møgunge" om sin opvækst i Albertslund med sin mor og fire søskende.

Han har også udnyttet sine evner som bramfri meningsmaskine blandt andet som modekommentator i Ekstra Bladet. Og som forretningsmand med skønhedsprodukter af mærket Raunsborg, som han har sammen med sin mand, Morten Paulsen.

At Jim Lyngvild deler vandene, er der ingen tvivl om. Det er senest blevet udstillet i forbindelse med et samarbejde med Nationalmuseet om vikingetiden, som Jim Lyngvild har designet.

Midt i november offentliggjorde Nationalmuseet i København samarbejdet om en nyfortolkning af udstillingen "Danmarks Oldtid", som ifølge museumsdirektør Rane Willerslev skal eksperimentere med "forholdet mellem fakta og fiktion". Det skabte meget debat og kritik af museet, ikke mindst fordi det kom i hælene på en fyringsrunde blandt museets fagfolk som følge af besparelser.

Rane Willerslev bragte efterfølgende et indlæg på museets hjemmeside efter den megen "vrede og forundring", hvor han understregede, at fageksperter havde holdt Jim Lyngvild i ørerne undervejs. Han slog desuden fast, at Jim har "et ubestrideligt talent, når det kommer til scenografi, kostumer og visuel dramatik":

- Smag kan man altid diskutere, men de færreste kan undgå at spærre øjnene op i mødet med Jims værker.

Tilbage står, at vikingeudstillingen havde 15.363 gæster de to første uger efter åbningen. Det var en fremgang på 61 procent sammenlignet med de samme uger i 2017. /ritzau