Tv-mand med internationalt udsyn fylder 70

Højskolelærer, programmedarbejder, forstander og tv-direktør.

Bjørn Erichsen, der fylder 70 år søndag den 3. februar, er nået vidt omkring.

Han blev cand.phil. i historie fra Københavns Universitet i 1980. Samme år fik han ansættelse i Danmarks Radio, hvor han som programmedarbejder og producer stod bag flere end 150 radio- og tv-udsendelser.

Blandt andet tv-serien "Med Nordkaperen i Sydhavet" fra 1989, som han producerede sammen med sin bror, Troels Kløvedal, som døde kort før jul.

De to delte sammen med deres søster, Hanne Reintoft, en svær barndom, hvor de tidligt mistede deres mor. Men også mange glæder, blandt andet store rejseoplevelser til Indonesien, Stillehavet og Middelhavet.

Den sidste tid, Troels Kløvedal levede, var de i daglig kontakt, fortalte Bjørn Erichsen efter dødsfaldet:

- Vi har levet et langt liv sammen og delt mange ting. Jeg har haft stor glæde af hans store viden. Jeg er uddannet historiker, og Troels elektriker. Men han var et betydeligt mere intellektuelt menneske end mig.

I begyndelsen af 1990'erne tog Bjørn Erichsen en afstikker fra DR til Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Den blev bygget med det formål at bidrage til udviklingen af filmproduktion i Europa, og Bjørn Erichsen blev skolens første forstander.

Efter fem år vendte han tilbage til DR - nu som tv-direktør, hvor han stod bag etableringen af DR2.

I 2000 vandt Brødrene Olsen det internationale melodigrandprix med "Fly on the Wings of Love". Sejren gjorde året efter Bjørn Erichsen til hovedansvarlig for afholdelsen af Eurovision Song Contest i Parken med skuespiller Søren Pilmark og journalist Natasja Crone som værter.

Det var en af Bjørn Erichsens sidste opgaver i DR. I 2002 blev han tv-direktør i European Broadcasting Union, der er en sammenslutning af tv- og radiostationer med hovedsæde i Schweiz.

Siden 2010 har Bjørn Erichsen arbejdet som freelancer. I øjeblikket er han rådgiver for generaldirektøren på Ukraines publicservice-kanal, ligesom han har udført opgaver for EU-Kommissionen og Europarådet. /ritzau