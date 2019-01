Sveriges popprins flyver videre og fylder 60

Den svenske popsnedker, sanger og guitarist Per Gessle er stadig en evigt ung Peter Pan, selv om han nu fylder 60 lørdag den 12. januar.

Sammen med sangerinden Marie Fredriksson førte han fra midten af 1980'erne og de næste 25 år bandet Roxette til en svensk succes, der internationalt kun overgås af ABBA.

Drengede Gessle fra Halmstad blev allerede som 19-årig popidol i Sverige som frontfigur i bandet Gyllene Tider.

Men ikke med den internationale succes, der kom, da han sammen med Marie Fredriksson dannede Roxette.

Gessle med det høje svenske 80'er-hår viste sig som træfsikker leverandør af det popstof, som skaber stjernestøv.

Med ham på guitar og Fredriksson som tidstypisk halvandrogyn 80-frontfrille i stramt læder var der støbt en slagkraftig hitmaskine. Roxette solgte over 75 millioner albummer og turnerede verden rundt.

Sange som "It must have been Love" og "She's got the Look" sendte Roxette på en lang "Joyride", som der var bud efter alle steder.

Men i 2002 blev Marie Fredriksson alvorligt ramt af en hjernetumor, som satte hende ud af spillet i årevis.

Arbejdsnarkomanen Per Gessle fortsatte med en succesrig solokarriere blandt andet med det fire gange platinvindende album "Mazarin".

Roxette forsøgte sig også igen sammen blandt andet på Skanderborg Festival i 2010, hvor Fredriksson kun var en skygge af sig selv.

Efter flere turnéer tillod helbredet i 2016 ikke mere. Men evigt friske Gessle kører fortsat på solo og har periodisk genoplivet ungdommens band Gyllene Tider med stor svensk succes.

Ud over sine egne projekter har Per Gessle gennem årene flittigt leveret sange til over 50 svenske kunstnere.

Han har siden 1984 delt privatlivet med svenske Åsa, som han har en søn med. /ritzau