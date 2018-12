Skuespiller på vej til gyserfilm fylder 40

Den amerikanske skuespiller Katie Holmes er kendt fra "Dawsons Creek", en teenageserie fra 1990'erne.

Til næste år kan hun ses i en hovedrolle i gyseren "The Boy 2".

Her skal skuespilleren, der fylder 40 år tirsdag den 18. december, spille mor til en lille dreng, der får en ny ven i en livagtig porcelænsdukke.

Katie Holmes var fra 2006 til 2012 gift med skuespilleren Tom Cruise. Da de blev skilt, tog hun samtidig afsked med Scientology-kirken, hvor Tom Cruise i mange år har været et trofast medlem.

Men selv om Katie Holmes' tilknytning formelt sluttede med skilsmissen, så gættes der på, at kirken stadig styrer hendes liv og ytringer.

Nogle mener at vide, at hun har underskrevet en aftale om, hvad hun må udtale sig om, og hvem hun må udtale sig til.

Parret fik en datter, Suri, som siden skilsmissen har boet sammen med sin mor.

Katie Holmes har fortalt, at moderskabet har ændret hendes liv.

- Rollen som mor forandrer dig fuldstændigt på en helt utrolig måde, og jeg tror, at du bliver den, som du er ment til at være.

- At være forælder inspirerer dig til at arbejde meget hårdt. Du vil gerne være et godt eksempel, og dine børn er det, der driver dig, har hun udtalt.

Selv blev hun gennem barndommen inspireret af sin far.

- Min far inspirerer mig. Han gav min en masse selvtillid, da jeg voksede op. Vi blev opdraget med, at vi kunne gøre alt det, vi gerne ville, siger hun.

Katie Holmes har også prøvet kræfter med rollen som instruktør og producer på filmen "All We Had". /ritzau