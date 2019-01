Sårbar provokatør i en rå verden fylder 60

Det var de døde grise på Esbjerg Kunstmuseum, der for alvor satte gang i hans karriere og gjorde ham kendt i hele Danmark og langt ud i omverdenen.

For kunstneren Christian Lemmerz, der onsdag den 30. januar fylder 60 år, kendte tilsyneladende ingen normale grænser dengang for 25 år siden.

De døde grise lå på lit de parade, hvor de i løbet af den tid, udstillingen varede, bogstaveligt talt rådnede op i deres montrer for øjnene af publikum.

Skal det være kunst?, spurgte mange forarget, og Lemmerz blev kritiseret for at provokere for provokationens skyld.

Men sådan er livets cyklus, mener Lemmerz, der stræber efter provokerende konfrontation i kunstens navn.

Gennem hele sin karriere har han beskæftiget sig med kroppens forfald, livet og især døden. Han har blandt andet lavet en lemlæstet kvinde i marmor.

- Jeg kredser hele tiden om døden i min kunst, fordi døden dybest set er det eneste, vi kan være sikre på i livet. Alt andet er relativt, sagde han for et år siden i et interview med Kristeligt Dagblad.

Forfatteren Carsten Jensen, der er ven med Lemmerz, har i en tale ved åbningen af udstillingen "Genfærd" på Aros i Aarhus sagt, at nogen synes, at Lemmerz er rå.

- Men det er du ikke. Du er sårbar og blottet i en rå verden. Din kunst gør ondt som en kniv i hjertet, lød det fra Carsten Jensen.

- Men det er den smerte, der minder os om, at vi endnu er i live.

Christian Lemmerz er født i Karlsruhe som søn af en direktør. Som ung kom han i jesuitterskole, men endte med at blive smidt ud.

I stedet uddannede han sig som billedhugger i Italien og fortsatte senere på Kunstakademiet i København.

Den tysk-danske kunstner var en af de unge vilde i 80'ernes København. Han kom tidligt med i Værkstedet Værst og senere i performancegruppen Værst sammen med blandt andre billedkunstneren Michael Kvium.

De to skabte også senere værket "The Wake", der er en otte timer lang stumfilm efter James Joyces klassiker "Finnegans Wake".

Christian Lemmerz har - som i Esbjerg - brugt mange utraditionelle materialer i sin installationskunst.

Men han har også lavet en række mere klassiske værker som den 3,5 meter høje bronzestatue Lazarus, der som en bibelsk reference står foran Bispebjerg Hospital og minder om livets skrøbelighed.

I 2017 har Lemmerz desuden lavet et mindested i Rigspolitiets bygning i København for danske politifolk dræbt i tjeneste.

Den flere gange hædrede kunstner har udstillet over store dele af verden.

I dag er han repræsenteret på blandt andet Saatchi Collection i London og en stribe danske kunstmuseer, herunder Statens Museum for Kunst.

Den runde fødselsdag fejres med en privat middag. /ritzau