Hun var kun syv-otte år gammel, da hun skrev sine første sange, men trods den unge alder var der ingen tvivl at spore: Maria Montells fremtid lå i musikken.

Torsdag den 17. januar fylder sangerinden 50 år.

Hun voksede op i Espergærde i et hjem, hvor faren spillede klarinet, broren spillede trommer, og hvor moren altid gad at lytte og klappe.

- Jeg vidste, fra jeg var ret lille, at jeg gerne ville lave musik. Jeg skrev små sange, som jeg sang for min undulat, Duller, som jeg elskede meget højt, siger Maria Montell og smiler.

Siden begyndte hun at spille orgel og fik undervisning i sang, og da hun nåede gymnasiealderen, havde hun allerede habil erfaring i at stå på scenen.

Hun gik i 2.g, da en svensk producer fik øjnene op for hendes talent og tilbød hende at lave en single.

- Jeg var på vej mod stjernerne, siger hun og slår ud med armene, mens hun griner.

Så hurtigt gik det dog ikke.

Selv om den lokale bager i Espergærde udgav singlen "Jeg satser på dig", og den også blev spillet i radioen, var der stadig et stykke vej til gennembruddet.

Det var med albummet "Svært at være gudinde" fra 1996, at hun for alvor slog igennem.

Sangen "Imens hun sang (Di da di)" gik ikke bare ind på hitlisterne i Danmark og Sverige, men vakte så meget opmærksomhed, at Maria Montell kunne indspille den på både engelsk og spansk. Og så var vejen til udlandet banet.

Men det var ikke kun udlandet, der fik øjnene op for Maria Montell. Det gjorde kronprins Frederik også, og de indledte et forhold, der varede to år.

- Det var fantastisk på mange måder, og det gav mig muligheden for at se mange ting med nye øjne, forklarer hun.

Men opmærksomheden kom bag på hende.

- Der var så mange meninger, og pludselig handlede de om mig og ikke om min musik: Hvordan jeg så ud, og hvor jeg kom fra, at jeg var en provinspige fra en jævn familie. Og det var hårdt, siger sangerinden.

Det næste album, "Thinking Positive", blev indspillet hos topproducere i USA og Sverige, men alligevel kunne sangerinden mærke, at hun ikke havde fundet sin helt rigtige hylde i popmusikken.

Så hun besluttede at gå sin helt egen vej.

På sit eget label udgav hun bossa-albummet "Bossa for my baby".

På det tidspunkt havde hun mødt skuespilleren og filminstruktøren Tomas Villum Jensen og var gravid med deres første barn.

Albummet fik fine anmeldelser, og Maria Montell kunne mærke, at hun var mere end klar til at slippe brandet som popprinsesse og begive sig ud af en ny vej.

- Det passede mig meget godt at lave noget, der var lidt hemmeligt og på musikkens præmisser, siger hun.

I alt er det indtil videre blevet til otte soloalbum for sangerinden. I 2018 udkom hun med sit seneste album, "Soy Maria".

Men hun har også gjort sig erfaringer med at skrive musik til andre, lave udviklingsarbejde i Afrika, og så har hun stadig travlt med at turnere Danmark tyndt med sine sange og sit band.

Maria Montell bor i Nordsjælland med Tomas Villum Jensen, parrets tre børn og hunden Fine. /ritzau