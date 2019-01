Piloten, der landede i spidsen for DSB, fylder 60

I årtier var det fly, han styrede. Men efter en mangeårig karriere som pilot og senere koncerndirektør i SAS tiltrådte Flemming Jensen i maj 2015 som administrerende direktør i DSB.

Et job, som formentlig ikke mange misunder ham, den utæmmelige togdrifts endeløse problemer taget i betragtning.

Da Flemming Jensen kom til statsbanerne, blev han DSB's syvende administrerende direktør på lidt over fem år. Der var netop gennemført en stor spareplan og skåret 1300 stillinger væk.

Udfordringerne stod i kø, som de har gjort det både før og siden: Gamle skinner og slidt materiel, forsinkelser og aflyste tog, sparelystne politikere og sure kunder.

Senest måtte DSB og chefen håndtere tragedien på Storebæltsbroen den 2. januar, da otte passagerer i et lyntog blev dræbt ved kollisionen med en trailer, der blæste af et modkørende godstog.

Men Flemming Jensen, der fredag den 1. februar runder 60 år, beskrives af tidligere kolleger som en metodisk problemknuser, yderst loyal og en meget afbalanceret person, der skaber ro og tryghed omkring sig og aldrig går i panik.

De egenskaber kan der nok være brug for i DSB, der som luftfarten præges af perioder med voldsom turbulens. Flemming Jensen får også ros af fagforeningerne for at tale ærligt med sine medarbejdere om problemerne.

Han blev uddannet i flyvevåbnet og fløj jagerfly fra 1978 til 1986. Derefter fortsatte han som pilot på passagerfly hos Sterling Airways (1986-1989) og derefter SAS.

Han avancerede til kaptajn og chefpilot og 2009 til 2011 SAS' landechef i København. Fra 2011 blev han koncerndirektør i det skandinaviske flyselskab og gik i brechen for at rette SAS' økonomi op, indtil han blev udpeget som chef for DSB.

Flemming Jensen holdt i sin tid som pilot kurser mod flyskræk, hvilket ansporede ham til at arbejde mere med mennesker og blive leder, fortalte han i 2016 i et interview i Politiken.

Han har været medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Industriens Arbejdsgivere.

Flemming Jensen bor i Haslev med sin kone. Han har to voksne børn. /ritzau