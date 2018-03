Arne Herløv Petersen er et nysgerrigt og meget produktivt menneske.

Når han onsdag den 14. marts fylder 75 år, kan han se tilbage på et omfangsrigt litterært bagkatalog: Over 500 udenlandske titler har han oversat - fra James Joyce og Jack Kerouac til Norman Mailer, Ray Bradbury og klassikere som Edgar Allan Poe og Lewis Carroll.

Det er især amerikansk litteratur, han fordansker, men også tyske, svenske og norske romaner.

Selv har han udgivet godt 100 bøger - romaner, noveller, digte og erindringer om sin tid som ung og politisk vakt i 1960'erne. Den delvist selvbiografiske "Imod fremtids fjerne mål" fra 1975 er en tidstypisk socialrealistisk fortælling.

Arne Herløv Petersen arbejdede i 1960'erne som journalist ved Aktuelt og Ritzaus Bureau. Han havde forinden taget studentereksamen i Milwaukee i USA og i København.

Senere læste han historie ved Københavns Universitet, afbrudt af lange rejser.

Men i 1981 tog Herløv Petersens liv en dramatisk drejning, da han blev anholdt, anklaget for at være "sovjetisk påvirkningsagent", og politiet brugte tre dage på at ransage hans hus i Tryggelev på Langeland.

PET havde haft den venstresnoede forfatterspire i kikkerten, siden han i 1960 deltog i en rejse til DDR. Senere blev politiets interesse bestyrket af Herløv Petersens omgang med russiske diplomater og KGB-folk.

Efter tre dages fængsling blev han dog løsladt igen, og i 1982 blev tiltalen for spionage opgivet.

Men den farceagtige spionaffære har haft store menneskelige og professionelle omkostninger for Arne Herløv Petersen, har han fortalt i interview.

Nogle fandt sagen komisk, men for hovedpersonen var der intet morsomt ved den. Tiltalefrafaldet efterlod ham i et tomrum, der fratog ham muligheden for at forsvare sig selv i en retssal og blive renset, siger han.

Særligt krænkende er det ifølge Arne Herløv Petersen, at politiet beslaglagde hans private dagbøger for årene 1965-1981 og tog fotokopier af samtlige 1465 sider.

Dagbøgerne er overgivet til Rigsarkivet, hvor forskere således kan få adgang til alle detaljer om hans privatliv.

- Ikke engang i diktaturer kan staten på den måde konfiskere en ustraffet borgers private papirer og henlægge dem i et offentligt arkiv, siger Herløv Petersen.

Han har skildret sagen i bøgerne "Skueprocessen" (2009) og "Aktindsigt" (2017). (Ritzau)