Overlæge Berit Hølund fylder 75

Fhv. overlæge, dr.med. Berit Hølund, København, tidligere Odense, fylder 75 år onsdag den 5. december.

Berit Hølund er fhv. overlæge ved afdeling for klinisk patologi, Odense Universitets Hospital, og også født i Odense.

I 1963 blev hun student fra Herning Gymnasium og tog medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet 1971.

Hun virkede som reservelæge på Centralsygehuset i Nykøbing F. 1971-1976 og på Hvidovre Hospital indtil 1983.

Perioden 1984-2009 var hun ansat som overlæge på afdeling for klinisk patologi, Odense Universitetshospital, med ansvar for den gynækologiske patologi og i 1989 som daglig leder af screeningen for livmoderhalskræft i det daværende Fyns Amt.

Siden arbejdede Berit Hølund med kvalitetsudvikling af screeningsprogrammet og var blandt de første, der indførte væskebaseret cytologi og senere semiautomatisk screening i Danmark.

Hun blev dr.med. i 1988 og har været aktiv inden for forskning (med mere end 70 videnskabelige artikler) og uddannelse.

I en årrække var hun medlem af bl.a. forretningsudvalget for Dansk Gynækologisk Cancergruppe.

Efter sin pensionering er Berit Hølund flyttet til København i 2011, hvor hun nyder byens kulturliv samt nærheden til fritidshuset i Småland.

Udover dette har hun de seneste fem-seks år arbejdet som speciallæge-konsulent på flextid for patologiafdelingerne i Roskilde, Næstved og Odense, når hun ikke nyder at være pensionist og komme ud i naturen.