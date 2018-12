Obamas politiske singer-songwriter fylder 40

Med sin iørefaldende soulmusik var han en del af Barack Obamas præsidentkampagne i 2008, og han og modelhustruen Christine Teigen besøgte flere gange "The Obamas" i deres år i Det Hvide Hus.

Nu runder John Stephens med kunstnernavnet John Legend et skarpt hjørne, når han fredag den 28. december fylder 40 år.

Siden debutpladen "Get Lifted" fra 2004 er det kun gået én vej for John Legend, der med sit seneste "A Legendary Christmas" er oppe på seks albummer og millioner af solgte eksemplarer.

Han har også optrådt på adskillige udgivelser i selskab med andre af tidens store navne som Kanye West, Alicia Keys og Jay Z.

Musikken er r & b og soul i den poppede ende, men under den glatslebne og muntre overflade gemmer John Legend på et engageret samfundsmenneske med blik for nogle af samfundets svageste.

Som barn og ung i Springfield i staten Ohio oplevede han livets skyggeside, da hans mor, der var narkoman, flere gange blev anholdt for tyveri og prostitution.

Han har derfor brugt af sit eget stjernestøv til at gøre opmærksom på vilkårene for misbrugere, der ifølge soulfødselaren alt for ofte og alt for længe sidder fængslet i USA.

I 2016, da Barack Obama var på vej til at give nøglerne til Det Hvide Hus videre til Donald Trump, skrev John Legend et åbent brev til landets afgående præsident, som blev bragt i Rolling Stone Magazine.

Her opfordrede han Obama til at bruge den sidste tids magt til at omstøde en række domme til ikkevoldelige stofmisbrugere, der sidder fængslet i tusindvis.

Obama mildnede dommen for eller benådede i sin præsidenttid knap 2000 personer. De fleste var dømt for besiddelse af narko. /ritzau