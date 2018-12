Norges følelsesfyldte filmdronning fylder 80

Få skandinaviske skuespillere kan trinløst fortrække ansigtet i forgræmmet bekymring eller sorg som Liv Ullmann, der søndag den 16. december fylder 80 år.

En filmkritiker har ligefrem kaldt det Ullmanns "unikke evne til at flå sig selv foran kameraet".

Hun var i mange årtier en af Norges allerstørste skuespillere. Det internationale gennembrud kom som Kristina i Jan Troells tv-serier "Udvandrerne" i 1971 og "Nybyggerne" året efter.

Rollen gav hende en Golden Globe og en Oscar-nominering - den første af tre.

Ullmann begyndte dog karrieren langt tidligere på teatret i Norge i midten af 50'erne. Hun fortsatte med at arbejde på teatret det meste af sin skuespilkarriere, og hun er berømmet ikke mindst for sin fortolkning af Nora i Henrik Ibsens "Et dukkehjem".

Ingmar Bergman fik øjnene op for Ullmann, og hun har spillet hovedroller i ni af hans film.

Samarbejdet løftede både hendes præstationer og berømmelse til nye højder med film som "Persona", "Ulvetime", "Hvisken og råb" samt kammerspillet med Ingrid Bergman i "Høstsonaten".

Et andet Bergman-instrueret højdepunkt var sammen med den svenske Erland Josephson i tv-serien "Scener fra et ægteskab".

I 1980'erne begyndte Ullmann selv at instruere blandt andet det danske drama "Sofie" om en jødisk kvindes liv.

Siden har Ullmann stået i spidsen for en stribe film, senest "Frøken Julie" fra 2014. Dertil kommer en række teaterforestillinger som i 2016 "Fortrolige samtaler" baseret på dagbøger fra Ingmar Bergmans mor.

Liv Ullmann har i en lang og rastløs karriere spillet teater i både Norge, Sverige, London og på Broadway samt medvirket i et hav af film fra en række lande. Hun bor dels i USA og dels i Norge.

Hendes liv og udvikling har hun beskrevet i de tre selvbiografier "Forandringen", "Tidevand" og "Choices".

Hun er gift og skilt to gange. Bergman var hun "kun" kæreste med i fem år. Men med ham fik hun sit eneste barn, datteren Linn Ullmann.

Hun er i dag en prisbelønnet forfatter med blandt andet bogen "De urolige" om at være barn af de to verdensberømte forældre.

Ud over den kunstneriske karriere har Liv Ullmann i mange år været en aktiv goodwill-ambassadør for Unicef. /ritzau