Livsnyderen, der købte en ø i Lillebælt, fylder 70

Lørdag den 5. januar fylder restaurantejer og tidligere bestyrelsesformand Flemming Skouboe 70 år.

Han er milliardær og en madglad livsnyder, der har brugt en del af sin formue i gourmetrestauranter med Michelin-stjerner og på at købe sin egen ø i Lillebælt.

Formuen blev grundlagt, da Flemming Skouboe i 2001 solgte virksomheden LM Glasfiber til en kapitalfond for mere end to milliarder kroner.

Virksomheden blev grundlagt af hans far, som oprindelig startede med at producere træmøbler. Forretningseventyret voksede til også at omfatte både og andre genstande af glasfiber.

Efter at Flemming Skouboe trådte ind i familievirksomheden, blev fokus rettet mod produktion af vindmøllevinger. Og det skulle altså vise sig at være en rigtig god idé.

Efter milliardsalget af LM Glasfiber købte Flemming Skouboe i 2001 øen Fænø i Lillebælt, som med sine omkring 400 hektar skulle være den største privatejede ø i Danmark.

Her har han opført Fænø Gods, som bliver lejet ud til eksklusive arrangementer.

Flemming Skouboe dyrker også sin interesse for blandt andet kunst og biler.

Og så har familien Skouboe - der også tæller sønnerne Simon og Martin - også investeret en del af formuen i gourmetrestauranter. Familien ejer Henne Kirkeby Kro, der ved seneste Michelin-tildeling kom op på to stjerner, Kong Hans i København, der har en Michelin-stjerne, og restauranten Hjemme - også i København.

Og det er ikke kun for pengenes skyld. Da familien købte Kong Hans Kælder af selskabet Løgismose Meyers, sagde Simon Skouboe:

- Hvis det var ren økonomi, vi kiggede på, så var der nok andre brancher, der var sjovere. Men det skal jo ikke gå op i kroner og øre det hele.

Flemming Skouboe er nummer 71 på Berlingske Business' liste over de 100 rigeste i Danmark i 2018 med en formue på 1,7 milliarder. /ritzau