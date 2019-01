Led Zeppelins mesterlige guitarist fylder 75

Hvem rockverdenen skal takke, vides faktisk ikke. Men den eller de personer, der efterlod en slidt spansk guitar i et hus ved London tilbage i 1950'erne, har uforvarende været med til at skabe en af de største rockmusikere gennem tiden.

Led Zeppelin-guitaristen Jimmy Page var otte år, da familien flyttede ind i huset i Londons sydvestlige opland.

I stuen var guitaren blevet efterladt, men der skulle gå fire år, før Page slog de første toner an på instrumentet.

Elvis-nummeret "Baby, let's play house" ansporede ham, en skolekammerat lærte ham et par akkorder, og så spillede Page ellers på gehør fra grammofonen.

Siden er det kun gået én vej, og adskillige magasiner har kåret Page, der onsdag den 9. januar bliver 75 år, som en af verdens bedste rockguitarister.

Selv om han fortsat blot var teenager og ude af stand til at læse noder, blev Page i starten af 1960'erne en eftertragtet studiemusiker. Han spillede på udgivelser fra blandt andet The Who, Van Morrison og Rolling Stones.

Efter to afslag accepterede Jimmy Page i 1966 at blive en del af The Yardbirds, som var en foranderlig størrelse, og efter to år var Page pludselig det medlem, der havde højest anciennitet.

Til sidst forlod de tre tilbageværende medlemmer af originalbesætningen også The Yardbirds, men der var stadig turnéforpligtelser.

Så Page fandt sammen med sangeren Robert Plant, bassisten John Paul Jones og trommeslageren John Bonham.

Den 7. september 1968 spillede de deres første koncert sammen - på Egegård Skole i Gladsaxe - og kort tid efter skiftede bandet navn til Led Zeppelin.

De følgende 12 år lagde kvartetten verden ned med numre som "Whole lotta love", "Dazed and confused" og "Stairway to heaven" med Pages berømte guitarriff og Plants energiske, skingre vokal som hjørnesten.

Det hele fik dog en brat ende, da Bonham døde efter en voldsom vodka-brandert.

Jimmy Page har siden udgivet en række plader med begrænset succes i forhold til Led Zeppelin-tiden. /ritzau