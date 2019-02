Landinspektøren, der blev Nyrups syndebuk, fylder 75

Listen over politiske sejre og succeser for den socialdemokratiske eksminister og uddannede landinspektør Bjørn Westh er ganske lang.

Alligevel må han finde sig i, at en række kedelige sager forplumrer billedet af hans politiske karriere.

Westh, der fylder 75 år lørdag den 2. februar, blev i sin tid som justitsminister fra 1994 til 1996 under Poul Nyrup Rasmussen hovedperson i en række sager i medierne, som han i første omgang slet ikke havde aktier i.

Som nu aflysningen af forfatteren Salman Rushdies planlagte besøg i Danmark i 1996.

Det blev af sikkerhedsmæssige grunde forsøgt aflyst, fordi Rushdie var blevet truet på livet af vrede islamister oven på udgivelsen af bogen "De sataniske vers".

Beslutningen om aflysningen blev truffet i Statsministeriet, men aben endte hos Westh, der ikke slap specielt godt fra af at forklare, hvorfor regeringen havde handlet, som den gjorde.

Westh måtte også tage skraldet for den spektakulære fangeflugt fra Vridsløselille i 1995 og for de langvarige undersøgelser af de 113 skud, som politiet affyrede mod demonstranter på Nørrebro i maj 1993 oven på den anden afstemning om Maastricht-traktaten.

Til gengæld glemmer man nemt, at Westh selv faktisk var med til at udforme det nationale kompromis med de fire EU-forbehold, som betød, at Danmark alligevel endte med at sige ja til traktaten.

Og det kan også nemt overses, at Bjørn Westh tog initiativ til at oprette Procesbevillingsnævnet og til at sænke promillegrænsen fra 0,8 til 0,5.

Da han senere blev trafikminister, stod han bag indkøb af nye S-tog, ligesom det var under hans ledelse, at jernbaneforbindelsen over Storebælt blev indviet.

I 1998 stoppede hans 21 år lange karriere i Folketinget dog, da han ikke blev genvalgt.

Det førte blandt andet til tre år som EU-rådgiver for den litauiske landbrugsminister.

Bjørn Westh fortsatte dog også sit politiske arbejde i Viborg Amtsråd frem til kommunalreformen i 2006.

Ved kommunalvalget i 2017 stillede han faktisk op igen for sit parti, men blev med 199 stemmer dog ikke valgt ind i byrådet i Viborg. /ritzau